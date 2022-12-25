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Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Страны Евросоюза могут запросить себе исключение на эмбарго нефтепродуктов из России. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявили, что откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год», — сказал он ТАСС.

23 декабря Новак сообщил, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. Москва готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале следующего года может составить 5–7%, сказал вице-премьер.

Ранее, 20 декабря, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо допустил, что Вашингтон и союзники могут в будущем еще сильнее снизить предельную допустимую цену на российскую нефть. Он подчеркнул, что после введения ограничений доходы Москвы от продажи топлива снизились, однако темпы добычи сырья сохранились.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. Также с 5 февраля 2023 года начнут действовать ограничения на поставки нефтепродуктов из России в европейские страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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