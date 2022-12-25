На Украине планируют поднять тарифы на воду дважды в 2023 году
На Украине в наступающем году намерены дважды поднять тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, первое повышение ожидается с 1 января. Проекты соответствующих постановлений опубликованы 25 декабря на сайте Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Второе подорожание планируется с 1 июля. Ожидается, что тарифы не поднимутся в Николаевской и Харьковской областях. Также рост цен не запланирован в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря Верховной радой.
В августе закупочные цены на газ для украинских предприятий выросли на 50% с июля. После этого о подорожании продукции заявили представители пищевого сектора. Ряд производств закрылся.
В июле 2022 года Верховная рада приняла закон об установлении моратория сроком на шесть месяцев на повышение тарифов на газ и тепло для населения.
В январе глава Жилищного союза страны Александр Скубченко отметил, что проблема массовых неплатежей за ЖКХ на Украине достигла огромных размеров. По состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен (172,73 млрд рублей).