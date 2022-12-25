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Арестович допустил прекращение поддержки США Украины после 2023 года
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Арестович допустил прекращение поддержки США Украины после 2023 года

Советник главы офиса президента Украины Зеленского Арестович заявил, что США могут прекратить поддержку Киева после 2023 года
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Киев может лишиться поддержки Вашингтона после 2023 года. Такое развитие событий допустил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович 25 декабря в эфире «24 канала».

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«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года», — сказал он.

Изначально он отметил, что США не прекратят поддержку Киева, но позже в беседе с журналистами допустил, что у помощи могут быть предельные сроки.

«Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — подчеркнул Арестович.

Он обратил внимание, что Украине помогает Евросоюз. Также страна имеет свой военно-промышленный комплекс. Кроме того, Киев может запросить помощь у Пекина.

Накануне, 24 декабря, американский генерал Барри Маккеффри заявил, что в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации. Одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую Белый дом обещал поставить Киеву, не изменит ситуацию, подчеркнул он.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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