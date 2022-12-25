Арестович допустил прекращение поддержки США Украины после 2023 года

Киев может лишиться поддержки Вашингтона после 2023 года. Такое развитие событий допустил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович 25 декабря в эфире «24 канала».

«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года», — сказал он.

Изначально он отметил, что США не прекратят поддержку Киева, но позже в беседе с журналистами допустил, что у помощи могут быть предельные сроки.

«Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — подчеркнул Арестович.

Он обратил внимание, что Украине помогает Евросоюз. Также страна имеет свой военно-промышленный комплекс. Кроме того, Киев может запросить помощь у Пекина.

Накануне, 24 декабря, американский генерал Барри Маккеффри заявил, что в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации. Одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую Белый дом обещал поставить Киеву, не изменит ситуацию, подчеркнул он.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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