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В правительстве Москвы рассказали о проекте «Открой#Моспром»

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Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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В 2022 году в рамках проекта «Открой#Моспром» было проведено около 800 экскурсий по промышленным объектам столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель. Дети, студенты и взрослые могли понаблюдать за процессом производства товаров народного потребления — одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений. Мы продолжаем вносить разнообразие в проект, предлагаем новые форматы — с этого года увеличилось количество мастер-классов и дегустаций», — рассказал Владислав Овчинский.

В ходе экскурсий участники посетили 110 фабрик и заводов, побывали в музеях предприятий, а также на мастер-классах, где изготавливали сладости и косметику. Общее число экскурсий увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Проект «Открой#Моспром» существует уже 4 года и позволяет гостям и жителям столицы стать частью производственного процесса и истории развития промышленности Москвы.

Глава ведомства также сообщил, что экскурсии по профильным предприятиям организуются и для студентов. Это дает учащимся возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством. В 2022 году заводы посетили 2,8 тысячи студентов московских вузов.

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