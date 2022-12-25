Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы за взятки

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин признан судом виновным в получении взяток и отмывании денег, ему грозит 11 лет тюрьмы. Об этом 25 декабря сообщил портал Avas.

«В приговоре судья признал президента Ямина виновным по пунктам обвинения», — говорится в сообщении.

Процесс в отношении политика начался в январе 2022 года. Его обвинили в том, что он положил на личный счет деньги от продажи острова Аара и отмыл средства, а также получил взятку $1 млн от бывшего парламентария Юсуфа Найема, который тоже предстал перед судом по делу о взяточничестве.

Свидетелем обвинения в том числе выступил бывший вице-президент Мальдив Ахмед Адиб. Он подтвердил, что стоимость острова Аара была искусственно занижена по распоряжению Ямина.

Прокуратура требует максимальное наказание из-за того, что фигурант находился на высшем государственном посту во время совершения преступления. Политику грозят 11 лет тюремного заключения и крупный штраф. Найем также признан виновным во взяточничестве.

Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил его счета на сумму 100 млн мальдивских руфий (около $6,5 млн) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний срок.

В феврале 2018 года бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм был задержан полицией в собственном доме. Также правоохранители задержали его зятя.

В октябре того же года Верховный суд страны освободил Гаюма спустя неделю после проигрыша Ямина на президентских выборах.