Москвичей предупредили о приходе метелей во вторник

Во вторник и в ночь на среду в столичный регион придут метели с порывами ветра до 12 м/с, а затем ожидается потепление, из-за которого осадки будут не только в виде снега, но еще и в виде дождя. Об этом 25 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Во второй половине дня во вторник на погоду начнет оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 м/с. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, а днем осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега, так как произойдет повышение температуры», — отметил он.

Вильфанд добавил, что оттепель, которая придет в Москву и Московскую область, будет продолжаться достаточно долго.

«Дневные температуры и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу будут от –2 до +2 градусов», — рассказал специалист, добавив, что в последующие дни недели также прогнозируются осадки.

Накануне Вильфанд рассказал москвичам, какую им стоит ожидать погоду в новогоднюю ночь. По его словам, относительно теплая погода с температурой –5…0 градусов будет наблюдаться в Москве в ночь на 1 января 2023 года. Синоптик добавил, что до Нового года еще «много дней», поэтому окончательный прогноз еще может быть скорректирован.