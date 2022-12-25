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В Египте иностранцев обязали покупать билеты на поезд за доллары и евро
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В Египте иностранцев обязали покупать билеты на поезд за доллары и евро

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Фото: TASS/EPA/KHALED ELFIQI
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Иностранцы с января 2023 года смогут покупать железнодорожные билеты в Египте только за доллары и евро. Об этом 24 декабря заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир.

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«Начиная с января будут действовать новые директивы — билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро», — сказал он в эфире телеканала MBC Egypt.

Доходы от сбора билетов будут использоваться для оплаты контрактов на поставки новых иностранных поездов.

Такое решение объяснили нехваткой иностранной валюты, которая возникла после того, как Центробанк отпустил в свободное плавание курс египетского фунта. Из-за этого валюта подешевела на 60% по отношению к доллару.

Ранее, 12 сентября, туроператор Tez Tour сообщил, что в Египте намерены ввести использование рубля. Однако позже в этот день ЦБ сообщил, что о таких планах пока неизвестно.

Обсуждения об использовании российского рубля в Египте ведутся с 2015 года. Тогда впервые появилась информация о планах провести переговоры между центральными банками двух стран по этому вопросу. Отмечалось, что введение в оборот рубля позволит стимулировать российский туризм в Египте и укрепить торговые отношения.

Также 31 мая стало известно, что в Египте рассматривается возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир».

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