На западе Украины отмечено загрязнение Днестра нефтепродуктами
Река Днестр на западе Украины оказалась загрязнена в результате разлива нефтепродуктов. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявила глава ивано-франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
«Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области», — написала она.
В воскресенье нефтепродукты зафиксировали в воде Днестра в районе Галича Ивано-Франковской области.
«Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз», — отметила чиновница.
О происшествии предупредили местных жителей. Спасатели изучают возможность установления боновых заграждений на одном из участков Днестра.
С 2019 года экологи сообщали о плохой экологической ситуации на главной реке Украины Днепре. По свидетельствам жителей Киева, вода в нем зеленеет и источает сомнительные ароматы.
Зоозащитники уже тогда фиксировали случаи гибели собак, отравившихся токсинами.