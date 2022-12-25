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В Ярославской области расстреляли стадо лосей

Суд арестовал 73-летнего председателя Тутаевского отделения общества охотников после массового убийства лосей
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Ярославской области несколько человек практически в упор расстреляли стадо лосей. Председатель Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов в Ярославской области был задержан в связи с подозрением в незаконной охоте. Об этом 25 декабря сообщила прокуратура области.

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«Тутаевской межрайонной прокуратурой поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении ранее не судимого 73-летнего председателя Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба»)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, были убиты 20 особей. Часть животных была добыта в отсутствие разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в связи с чем по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В прокуратуре уточнили, что 23 декабря подозреваемый совершил незаконную добычу лосей в районе деревни Попадино Тутаевского района. В результате государству в лице департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области был причинен ущерб в размере более 640 тыс. рублей.

Тутаевский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.

11 декабря директор заказника «Кирзинский» в Новосибирской области Вячеслав Ермолик был задержан после незаконной охоты на косулю и лося. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее, 7 декабря, было завершено расследование уголовного дела об охоте в заказнике «Заозерный» в Омской области. Следствие установило, что шесть человек, в том числе сотрудники силовых ведомств, незаконно добыли лося, зайца и семь косуль. Во время охоты они нелегально использовали охотничьи карабины и фароискатели.

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