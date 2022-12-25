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Экоактивисты Just Stop Oil используют суперклей на основе топлива

Daily Mail: активисты Just Stop Oil, выступающие за запрет топлива, используют клей, изготовленный из ископаемого топлива
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Just Stop Oil
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Выступающие за запрет топлива активисты движения Just Stop Oil используют в своих акциях суперклей, сделанный из ископаемого топлива. Об этом 24 декабря сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на экспертов.

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В статье отмечается, что за последние десять лет суперклей стал излюбленным инструментом протестующих против изменения климата. Так, этот клей активно используют участники Just Stop Oil, Extinction Rebellion и других движений, приклеивая себя к дорогам.

«Клей, который они используют, называется цианоакрилатом. Он производится из цианоакриловой кислоты и метанола. Метанол в свою очередь производится из природного газа или ископаемого топлива», — отмечают эксперты.

Профессор Питер Добсон из Королевского колледжа Оксфорда объяснил, что цианоакриловую кислоту добавляют к спирту, такому как метанол или этанол, для получения сложного эфира, который затем образует основу для клея.

«Все суперклеи — это цианоакрилаты», — подчеркнул он.

В статье говорится, что в конце июня экоактивисты использовали суперклей, чтобы прикрепиться к картине Ван Гога «Персиковые деревья в цвету» в галерее Курто на Стрэнде. А в октябре заблокировали дорожную развязку возле станции метро Holborn, приклеившись к асфальту.

Ранее, 23 декабря, семь активистов движения Futuro Vegetal приклеили себя к окружной трассе М-30 в Мадриде в знак протеста против деятельности мясных компаний, которые, по их мнению, продолжают загрязнять окружающую среду. В результате движение по одной из сторон М-30 было парализовано более часа, после чего на место инцидента прибыла полиция.

14 декабря активисты немецкого движения Letzte Generation попытались приклеить себя к асфальту на одной из улиц Мюнхена. Однако у них это не получилось, потому что из-за холодной погоды их клей утратил свои свойства.

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