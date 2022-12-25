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Силуанов: Россия может снизить добычу нефти, но не будет поставлять ее по западным ценам

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Россия не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а станет искать новые рынки сбыта и варианты доставки даже при росте издержек. Об этом 25 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено», — сказал он телеканалу Asharq News.

Министр добавил, что Москва будет поставлять нефть другим покупателям, даже если это обойдется дороже.

Он также напомнил, что санкции против России очень дорого обходятся самой Европе. Выигрывают от антироссийских мер только в Белом доме.

«Произошло то, что американцы хотели реализовать, — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились <...> ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — цитирует его «Газета.Ru».

Силуанов добавил, что все обязательства бюджета исполняются вопреки санкциям.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же. По словам главы государства, власти Евросоюза признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы. Он подчеркнул, что ЕС позволил Вашингтону «вытирать о себя ноги».

Ранее, 7 декабря, издание «Ведомости» сообщило, что Москва рассматривает три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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