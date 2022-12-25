В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов

В центре Москвы у уличных торговцев изъяли ушастую и болотную сов, которые включены в Красную книгу. Об этом 25 декабря сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

«К сожалению, даже холода не останавливают тех, кто незаконно использует диких животных для фотографирования на улице. Так, недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейке, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовали», — говорится в сообщении в Telegram.

Редкие птицы были переданы в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где им оказывается необходимая помощь.

Оба вида входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Ушастая сова признана уязвимым видом на территории Москвы, а болотная — вероятно исчезнувшей.

«Находиться на оживленной улице для хищных птиц — большой стресс, а снег и дождь усугубляют ситуацию, ведь в дикой природе совы нашли бы укрытие и переждали непогоду», — также рассказали столичные власти.

Жителей Москвы попросили при обнаружении животных, с которыми торговцы предлагают сфотографироваться, сообщать об этом на горячую линию.

20 декабря суд конфисковал трех краснокнижных дальневосточных лесных котов, которых нашли в одной из квартир в Москве. Хозяйке жилплощади был назначен штраф в размере 2,5 тыс. рублей.