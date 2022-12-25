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Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством

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Фото: ТАСС/Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством главу Римско-католической церкви папу римского Франциска. Об этом 25 декабря сообщил отдел внешних связей Московского патриархата.

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«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве — мира и благоденствия», — говорится в сообщении.

Также патриарх Кирилл поздравил глав других инославных церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю.

Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Также его отмечают и в большинстве протестантских церквей, а еще в некоторых православных поместных приходах, где придерживаются григорианского и новоюлианского календарей.

24 декабря «Известия» рассказали про отличия православной и католической традиции празднования Рождества. Например, у католиков есть период, в который полагается посвящать себя духовному очищению, — адвент. Он длится с четвертого воскресенья до Рождества до дня праздника и подразумевает нестрогий пост, молитвы, а также благотворительность.

Кроме того, считается, что само Рождество празднуется в знаменательную дату трижды: в костелах проходят три праздничные литургии — ночная месса, утренняя (на заре) и дневная.

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