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Президент Путин назвал объединение русского народа целью России

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Целью России является объединение русского народа, заявил 25 декабря президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Глава государства подчеркнул, что в ситуации на Украине у РФ не осталось иного выбора, кроме как защитить своих граждан. Основой украинского конфликта стала попытка Запада «растащить историческую Россию».

«Разделяй и властвуй» — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — обратил он внимание.

Страна в настоящее время защищает свои интересы и граждан и действует в правильном направлении, добавил Путин, при этом Москва всегда стремилась к урегулировании возможных конфликтов дипломатическим путем.

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях. Мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого!» — цитирует президента «Газета.Ru».

Россия не могла бы повести себя в отношении Украины столь же цинично, как коллективный Запад, заключил Путин.

Ранее, 19 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-Россию». По словам главы МИДа, данная реакция отразила понимание Западом того, что действия Москвы обеспечили провал их геополитических игр и планов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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