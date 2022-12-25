«РИА Новости»: в Киеве прозвучали взрывы

В Киеве вновь раздаются взрывы. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«В городе слышны взрывы!» — говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

По информации другого украинского портала, «Страна.ua», взрыв прогремел в одном из левобережных районов Киева. Издание объясняет их тренировками военных. Отмечалось, что все хлопки — плановые.

Очевидцы сообщили как минимум о двух взрывах в Киеве.

Как пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев, таким образом силы обороны проверяли на предмет противодействия диверсионно-разведывательным группам. По словам украинского командующего, для того, чтобы произвести огневое поражение, был проведен маневр артиллерии.

Ранее, утром в воскресенье, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на всю территорию Украины, включая западные регионы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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