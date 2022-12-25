Лучший бомбардир РПЛ сменил клуб и фамилию

Нападающий Владимир Сычевой перешел из футбольного клуба «Оренбург» в самарские «Крылья Советов», а также сменил фамилию. Об этом 25 декабря сообщили в самарской команде.

«Футболист подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года. Владимир будет выступать за нашу команду под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее», — говорится в сообщении.

В прошлом Сычевой рассказывал о планах выступать под фамилией воспитавшего его отчима, отмечает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сычевой забил 14 мячей в 15 матчах. Он является лучшим бомбардиром сезона наряду с форвардом «Спартака» Квинси Промесом, но голландец провел на одну игру больше.

17 ноября Сычевой дебютировал в сборной России по футболу. Он провел на поле один тайм в товарищеском матче с Таджикистаном, который закончился со счетом 0:0.