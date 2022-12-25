Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Алексея Маслова

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, генерала армии Алексея Маслова. Соответствующее сообщение он опубликовал 25 декабря в своем Telegram-канале.

«Я 3,5 года проработал вместе в Брюсселе, он (Маслов. — Ред.) прибыл туда в августе 2008 года главным военным представителем России в НАТО и моим заместителем по работе с высшим командованием объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Очень опытный военный, требовательный командир и хороший человек», — указал Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» выразил соболезнования родным и близким генерала армии.

О смерти Алексея Маслова ранее в этот день сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод», где тот в последние годы работал в качестве специального представителя по военно-техническому сотрудничеству. Причины смерти, дата и место прощания не уточняются.

Маслов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками 5 ноября 2004 года, в 2006-м ему было присвоено звание генерала армии.

1 августа 2008 года стал главным военным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Уволен в запас в 2011 году.