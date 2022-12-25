Причиной возгорания ТЦ в Краснодарском крае стало замыкание проводки

Пожар в торговом центре в станице Тбилисская Краснодарского края возник, предварительно, из-за замыкания проводки. Об этом 25 декабря сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар на площади 1000 кв. м полностью ликвидирован силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщило ведомстве в Telegram.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет, отметили в прокуратуре.

Торговый центр на улице Октябрьской в станице Тбилисская загорелся утром 25 декабря. Огонь охватил два этажа здания. К 9:07 пожарным удалось локализовать возгорание.

За последний месяц крупные пожары произошли сразу в нескольких ТЦ в России. 18 декабря пожар вспыхнул в ТЦ «Универмаг» в городе Снежинске Челябинской области, пострадал один человек.