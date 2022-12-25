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Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Маслов

Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов
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Фото: РИА Новости/Сергей Сметанин
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Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов, сообщает 25 декабря ТАСС со ссылкой на концерн «Уралвагонзавод».

«Руководство АО «Концерн «Уралвагонзавод» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — сказали в концерне.

Причины смерти, дата и место прощания не уточняются.

Маслов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками 5 ноября 2004 года, в 2006-м ему было присвоено звание генерала армии.

1 августа 2008 года стал главным военным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Уволен в запас в 2011 году.

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