Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Маслов
Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов, сообщает 25 декабря ТАСС со ссылкой на концерн «Уралвагонзавод».
«Руководство АО «Концерн «Уралвагонзавод» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — сказали в концерне.
Причины смерти, дата и место прощания не уточняются.
Маслов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками 5 ноября 2004 года, в 2006-м ему было присвоено звание генерала армии.
1 августа 2008 года стал главным военным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Уволен в запас в 2011 году.