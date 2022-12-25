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Песков назвал абсурдной обеспокоенность ФРГ по поводу визита Путина в Минск

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной обеспокоенность, которую Германия выразила на фоне визита российского лидера Владимира Путина в Минск 19 декабря.

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Представитель Кремля напомнил, что взаимодействие РФ и Белоруссии не направлено против третьих стран.

«Контакты Москвы и Минска как ближайших союзников не должны никого беспокоить: они осуществляются не против кого-то, а для взаимной выгоды», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая журналисту Павлу Зарубину на просьбу оценить обеспокоенности Берлина в связи с визитом Путина в Минск.

Путин посетил Минск с визитом 19 декабря. С белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент обсудил двустороннее сотрудничество, укрепление безопасности Союзного государства на фоне роста угрозы НАТО.

В то же время официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин обеспокоен визитом Путина в Белоруссию. В ходе брифинга политик уточнил, что беспокойство Берлина связано с якобы возможным изменением роли Минска в российской специальной военной операции (СВО).

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