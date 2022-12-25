Путин указал на роль Запада в провоцировании конфликта на Украине

Принцип «разделяй и властвуй» лежит в основе политики оппонентов России, они всегда пытались это сделать и продолжают попытки. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль.Путин» на канале «Россия-1».

Он отметил, что Россия не могла повести себя в отношении Украины столь же цинично, как Запад, потому что у РФ совершенно иная философия.

«Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что Россия с 2014 года предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем.

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