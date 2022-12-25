Путин назвал целью России объединение русского народа

Президент РФ Владимир Путин отметил, что цель России в объединении русского народа. В ситуации на Украине у РФ не осталось иного выбора кроме защиты своих граждан, сказал 25 декабря президент в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», — привел журналист слова президента в своем Telegram-канале.

Путин отметил, что российская сторона всегда стремилась к тому, чтобы урегулировать любые возможные конфликты дипломатическим путем.

«К сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, все началось с этого!», — подчеркнул глава государства.

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