Названа причина взрывов в Киеве

Взрывы, которые слышали в Киеве, объясняются тренировками военных, пишет «Страна.ua».

Днем 25 декабря очевидцы сообщили о минимум двух взрывах в Киеве. По данным издания, один из взрывов прогремел на Левом берегу. Отмечалось, что хлопки — плановые, прилетов не было.

В публикации командования объединенными силами ВСУ появилось объяснение инцидентам. Так, генерал-лейтенант Сергей Наев проверил силы обороны Киевщины на предмет противодействия диверсионно-разведывательным группам противника. По словам командующего, для того чтобы произвести огневое поражение, был проведен маневр артиллерии.

Утром в воскресенье в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на всю территорию Украины, включая западные регионы. О взрывах не сообщалось.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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