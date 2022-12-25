Карта спецоперации на Украине 25 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.



Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Чирвоная Диброва в Луганской Народной Республике. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 бойцов.



На донецком направлении продолжено наступление. Уничтожено более 80 боевиков ВСУ и наемников.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожены две РСЗО «Ураган», а в районе Макеевки (ЛНР) две РСЗО «Град». Кроме того, в Северске уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».