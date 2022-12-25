Фура протаранила легковушку на шоссе Энтузиастов в Москве

На шоссе Энтузиастов в Москве произошло столкновение легкового авто и грузовика, сообщили 25 декабря в дептрансе столицы.

Авария произошла в районе дома 64. Момент ДТП попал на камеры. На записи видно, что фура буквально протаранила авто, которое пыталось повернуть на шоссе. От удара легковушку откинуло и развернуло.

«На месте находятся оперативные службы города», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Информация о пострадавших уточняется. В дептрансе уточнили, что из-за аварии пробка растянулась на 1,2 км. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее в воскресенье на юго-западе Москвы произошло столкновение трех машин. Два человека пострадали. Столкнулись автомобили Toyota, Kia и Renault. При этом водитель, который был за рулем Toyota, скрылся.