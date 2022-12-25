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Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве

«Страна.ua»: взрывы в Киеве — плановые, прилетов не было
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Взрывы, о которых 25 декабря сообщали киевские Telegram-каналы, оказались плановыми. Об этом пишет «Страна.ua».

Сообщалось о звуках минимум двух взрывов, один из которых на Левом берегу. Издание отмечает, что прилетов в городе не зафиксировано. Подробности об инцидентах в украинской столице не приводятся.

Однако на всей территории Украины продолжают работать сирены воздушной тревоги.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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