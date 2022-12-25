ФК «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера
Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Сообщение о назначении опубликовано в официальном Telegram-канале клуба 25 декабря.
Срок контракта с 70-летним специалистом не указывается. Ранее пост главного тренера «Сочи» занимал Александр Точилин.
Бердыев приступит к своим обязанностям в начале 2023 года. Его предыдущим местом работы был иранский «Трактор», пишет «Спорт-Экспресс».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России – 2022/23 с 25 очками.
Бердыев дважды выигрывал российское первенство вместе с «Рубином».
15 декабря сообщалось, что португальский наставник Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной страны по футболу по итогам выступления команды на чемпионате мира в Катаре. Федерация поблагодарила 68-летнего Сантуша и его команду за «восемь фантастических лет».