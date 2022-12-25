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ФК «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера

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Фото: commons.wikimedia.org
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Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Сообщение о назначении опубликовано в официальном Telegram-канале клуба 25 декабря.

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Срок контракта с 70-летним специалистом не указывается. Ранее пост главного тренера «Сочи» занимал Александр Точилин.

Бердыев приступит к своим обязанностям в начале 2023 года. Его предыдущим местом работы был иранский «Трактор», пишет «Спорт-Экспресс».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России – 2022/23 с 25 очками.

Бердыев дважды выигрывал российское первенство вместе с «Рубином».

15 декабря сообщалось, что португальский наставник Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной страны по футболу по итогам выступления команды на чемпионате мира в Катаре. Федерация поблагодарила 68-летнего Сантуша и его команду за «восемь фантастических лет».

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