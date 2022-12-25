Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали видеопоздравление украинского президента Владимира Зеленского с Рождеством, которое Православная церковь Украины впервые разрешила отмечать в этом году по григорианскому календарю — 25 декабря.

В своем рождественском видеообращении к жителям страны Зеленский заявил, что «мы не ждем чуда, поскольку творим его сами». Однако немцы предположили, что он сам вряд ли верит своим словам, так как без помощи Запада Украина ничего не может сделать.

«Теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?» — поинтересовался Ingeborg G.

«Но пока что Украина сама ничего не сотворила. Все было сделано лишь только благодаря поддержке Запада», — прокомментировал Alexander S.

«И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием, удивительно!» — добавил Altan K.

«Он сам осознает, что победу принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут украинцы и россияне, прежде чем оно свершится», — посетовал Thomas Frankfurt.

Ранее Зеленский также поздравил Англию с католическим Рождеством. Он поблагодарил правительство Риши Сунака и общественность за поддержку Украины. До этого премьер-министр Великобритании разместил короткое видео в Twitter с сообщением: «В это Рождество мы с тобой, Украина».

В воскресенье, 25 декабря, католики всего мира отмечают Рождество. Праздничные службы также проходят в большинстве протестантских церквей и в некоторых православных поместных приходах, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей.