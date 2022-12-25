Во Франции поразились обилию предметов роскоши в магазинах России

Российские магазины, несмотря на введенные Западом санкции, по-прежнему заполнены предметами роскоши. Об этом сообщила французская радиостанция Radiofrance.

«Подавляющее большинство крупных западных домов объявили об уходе с российского рынка. Официально их позиция не изменилась. Но в двух шагах, в ЦУМе, московском универмаге, полки до сих пор забиты товарами. Кроме того, в интернете многие российские сайты предлагают флагманские модели больших домов, в частности французские и итальянские», — говорится в материале на сайте радиостанции.

В некоторых зарубежных компаниях признались, что всё еще экспортируют товары в страну путем «тщательного соблюдения определенных правил». Другие заявили, что связаны с Россией торговыми соглашениями. Кроме того, существует параллельный импорт, указывает Radiofrance.

«Предметы роскоши доступны для тех, кто хочет их приобрести. Просто сейчас гораздо больше сложностей, связанных с логистикой», — сказала эксперт по продажам Станислава Нажмитдинова, добавив, что в России по-прежнему «можно найти абсолютно всё».

Она также отметила, что, несмотря на политическую позицию стран Евросоюза (ЕС), многие по-прежнему считают Россию очень привлекательным рынком.

Ранее в этом месяце стало известно, что на прилавках российских магазинов появились ноутбуки иностранных брендов, объявивших об уходе из страны. В Россию их удалось завезти по параллельному импорту. Вернулись гаджеты от HP, Lenovo, Asus и других брендов, прервавшие поставки своей продукции в РФ весной 2022 года.

Запад усилил санкционное давление на Россию и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов в ответ на спецоперацию РФ. Санкции, которые включают как персональные, так и экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, а ряд брендов ушел с рынка.