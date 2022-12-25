СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в ночном клубе во Владивостоке
По факту возгорания в ночном клубе Unique, расположенном во Владивостоке, было возбуждено уголовное дело. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по Приморскому краю.
«Предварительно установлено, что возгорание началось ночью 25 декабря 2022 года около 2:00. Всех посетителей отправили на улицу. Пожар был локализован, никто не пострадал», — указано в сообщении.
Отмечается, что возгорание произошло на улице Светланской. В отношении владельцев заведения возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В данный момент следователи ведомства уточняют все детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее 25 декабря сообщалось, что во Владивостоке в клубе Unique произошел пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Информации о пострадавших или жертвах инцидента не поступало. При этом в прокуратуре Приморского края уточнили, что сотрудники МЧС для ликвидации возгорания не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала.