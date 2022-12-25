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Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили подкрепления под Сватово из-за больших потерь

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные подразделения на сватовское направление. Об этом 25 декабря рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с агентством «РИА Новости».

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«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — отметил он, сославшись на данные, полученные от разведки.

Марочко добавил, что данное решение командования ВСУ обусловлено тем, что на данном направлении у украинской армии наблюдаются большие потери.

«Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными», — пояснил офицер.

Ранее, 18 декабря, военнослужащий с позывным Паркер 13 рассказал о том, что бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Пскова смогли отодвинуть подразделения ВСУ более чем на 2 км на сватовском участке фронта в Донбассе. Он также рассказал о том, что в ходе боев было уничтожено не менее пяти единиц бронированной техники противника и около 50 украинских боевиков. Кроме того, ВС РФ смогли захватить четыре опорных пункта.

15 декабря Марочко сообщил, что солдаты ВСУ готовят позиции к обороне на сватовском направлении. Он отметил, что исходя из действий подразделений украинской армии можно увидеть, что они переходят от наступательных действий к обороне.

За день до этого, 14 декабря, офицер рассказал, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении в ЛНР после тщетных попыток наступления ВСУ на этом участке. По его словам, целями данных акций могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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