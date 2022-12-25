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Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах Nord Stream

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Обвинения в адрес Москвы в подрыве своих же газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» стали самой глупой ложью про Россию в 2022 году. Такое заявление 23 декабря сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, подводя итоги года.

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Американский телеведущий рассказал, что составил список лживых заявлений. По его словам, выбор был огромный, однако теракты на газопроводах и реакция мировых лидеров на них заняли почетное первое место.

Карлсон обвинил американские СМИ в распространении неправдоподобной информации. Он привел в пример вырезки из эфиров, в частности, телеканала CNN, эксперты которого, в том числе и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, обвиняли Россию в организации аварий на «Северных потоках». Он отметил, что американских журналистов не смущала абсурдность подобных заявлений и они говорили об этом «с совершенно серьезным лицом».

По мнению ведущего телеканала Fox News, теракты на газопроводах могут быть только делом рук администрации президента США Джо Байдена.

«Нынешний хозяин Белого дома намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю. У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация — бездушие», ― язвительно добавил журналист.

Ранее Карлсон обвинил Байдена в том, что накачивание Украины оружием привело к серьезным проблемам для экономики и обороны Америки. Тем временем президент США не осознает опасность положения дел, указал он.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. Отвечая на вопрос корреспондента «Известий» 22 декабря, российский лидер подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня. Путин добавил, что следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.

В этот же день посольство РФ в США указало, что Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями на эту тему.

Также издание The Washington Post сообщило, что никаких доказательств того, что Россия причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2), по итогам нескольких месяцев расследований найти не удалось.

Ранее в Москве указывали, что Байден и американская администрация открыто говорили о своих планах не допустить работы СП-2.

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