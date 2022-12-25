Стрельба произошла в британском графстве Мерсисайд

Минимум один человек погиб 24 декабря при стрельбе в английском графстве Мерсисайд. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от Ливерпуля возле гостиницы. Неизвестный около 23:50 по местному времени (2:50 мск) в воскресенье, 25 декабря открыл огонь.

Погибла одна женщина, трое мужчин пострадали. Все обстоятельства произошедшего и причины устанавливаются.

18 декабря в США два подростка погибли в результате стрельбы. Трое пострадавших — мальчики в возрасте 11 и 15 лет и 15-летняя девочка — были доставлены в больницу.