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Член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет

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Фото: commons.wikimedia.org/fightlaunch
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Бывший американский боец смешанных единоборств, член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стефан Боннар скончался на 46-м году жизни. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба UFC в официальном Twitter-аккаунте.

«Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», — указано в сообщении.

Отмечается, что смерть могла наступить из-за проблем спортсмена с сердцем.

Как отметил глава организации Дэйна Уайт, Боннар был одним из самых значимых и важных бойцов за всю историю UFC.

За свою карьеру Боннар участвовал в 24 боях по правилам смешанных единоборств, записав на свой счет 15 побед и девять поражений. Он также встречался на ринге с другими бойцами из Зала славы UFC, такими как Форрест Гриффин, Джон Джонс, Рашад Эванс, Марк Коулман, Андерсон Сильва и Тито Ортис. После прекращения выступлений в рамках UFC он в 2017 году проявил себя как рестлер в рамках International Wrestling Syndicate.

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