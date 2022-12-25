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Аналитик предрек возвращение доллара в диапазон 65-70 рублей
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Аналитик предрек возвращение доллара в диапазон 65-70 рублей

Аналитик Зварич: рынок заставит доллар вернуться в диапазон 65-70 рублей уже на следующей неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Доллар может вернуться в диапазон 65–70 рублей уже в ближайшее время из-за пониженной активности инвесторов в последнюю неделю уходящего года, что создаст «тонкий» рынок, позволив малыми объемами сдвигать котировки. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

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«В результате американская валюта может вернуться в диапазон 65–70 рублей», — сказал Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что, несмотря на факторы, которые могли бы способствовать укреплению рубля, в частности, позитивной динамике рынка энергоносителей и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, в рамках прошедшей недели национальная валюта понесла существенные потери. Аналитик пояснил, что это было вызвано рисками снижения поступления иностранной валюты со стороны экспортеров и ожиданием покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Зварич также указал, что часть падения валюте удалось отыграть под конец недели.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о выгодах от ослабления рубля. По его словам, ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики из состояния бюджетного дефицита. Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно для того, чтобы восстановить баланс доходов и расходов государства.

Аналитик предположил, что когда бюджетные цели будут достигнуты, процесс ослабления рубля будет остановлен.

Ранее в ходе торгов на Мосбирже 22 декабря евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, в то же время доллар превысил отметку в 72,3 рубля.

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