Появилось видео последствий пожара в приюте для бездомных в Кемерове
В распоряжении «Известий» 25 декабря появились кадры последствий пожара в приюте для бездомных в Кемерове, который унес жизни 22 постояльцев.
На видеозаписи видно, что здание практически полностью уничтожено огнем. Также можно оценить масштаб обрушения крыши. В результате пожара практически полностью уничтожен второй этаж дома.
Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.
Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.
В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.
Владелица сгоревшего здания Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта, пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова. По ее словам, она якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный приют для бездомных.
Смирнова доставили в следственный отдел, он задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).