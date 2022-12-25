Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о переброске Киевом новых сил на сватовское направление
Мир
В США признали ошибки по ключевым вопросам за последние 30 лет
Мир
Два автобуса с мигрантами высадили у дома Камалы Харрис в канун Рождества
Мир
Тысячи домов остались без электричества из-за снегопада в Японии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки
Мир
В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом
Наука
В Китае анонсировали высадку тайконавтов на Луну к 2030 году
Происшествия
Пожар произошел в ночном клубе во Владивостоке
Мир
DM узнал о желании британцев отобрать свои дома у украинских беженцев
Общество
Власти Приморья и «Амурский тигр» попросили запретить охоту в районах ЧС
Мир
В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители
Мир
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране

Появилось видео последствий пожара в приюте для бездомных в Кемерове

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» 25 декабря появились кадры последствий пожара в приюте для бездомных в Кемерове, который унес жизни 22 постояльцев.

На видеозаписи видно, что здание практически полностью уничтожено огнем. Также можно оценить масштаб обрушения крыши. В результате пожара практически полностью уничтожен второй этаж дома.

Недоброе дело: сгоревший приют в Кемерове работал нелегально
Его постояльцы пострадали из-за нарушения техники безопасности

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Владелица сгоревшего здания Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта, пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова. По ее словам, она якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный приют для бездомных.

Смирнова доставили в следственный отдел, он задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022