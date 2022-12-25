Женщина погибла в результате стрельбы в пабе в Великобритании
Неизвестный открыл стрельбу в пабе при гостинице Lighthouse Inn в британском графстве Мерсисайд, погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом в ночь на 25 декабря сообщает BBC News.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в городе Уолласи. На место выехали экстренные службы и правоохранители.
Трое мужчин и потерпевшая с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, позже женщина скончалась.
По информации полиции, стрельба произошла в оживленном месте, где было много молодежи. После ЧП правоохранители приступили к поиску стрелявшего.
Предположительно, подозреваемый покинул место парковку паба на автомобиле темного цвета. Вероятно, это был Mercedes.
Полицейские приступили к расследованию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Другие подробности к настоящему времени не сообщаются.
Ранее, 19 декабря, сообщалось, что два человека убиты и один ранен в результате стрельбы в одном из кафе Афин. По информации местного телевидения, злоумышленник в медицинской маске и темном капюшоне открыл прицельный огонь из пистолета в районе Неа-Змирни, после чего скрылся пешком.
Жертвами нападения стали двое мужчин 41 и 44 лет албанского происхождения.