В ЛНР сообщили о переброске Киевом новых сил на сватовское направление
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки 25 декабря сообщил о переброске украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в Донбассе.
«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — приводит его слова «РИА Новости».
Марочко отметил, что причина такого решения заключается в больших потерях личного состава и в неэффективности средств огневого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее, 18 декабря, военнослужащий с позывным Паркер 13 рассказал, что солдаты воздушно-десантных войск из Пскова на сватовском участке фронта в Донбассе отодвинули армию Украины более чем на 2 км. Во время выхода на данный рубеж было уничтожено до пяти единиц бронированной техники противника и около 50 украинских боевиков. Также удалось взять четыре опорных пункта.
15 декабря Андрей Марочко сообщил, что ВСУ готовят позиции к обороне на сватовском направлении в ЛНР. По его словам, украинские боевики переходят от наступательных действий к обороне, что видно по характеру их действий.
За день до этого Марочко заявил, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении. По его словам, целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на указанном направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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