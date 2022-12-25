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Джо Байден с женой нарядил рождественскую елку

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Фото: Соцсети
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Президент США Джо Байден опубликовал фотографию, на которой он в компании своей супруги Джилл наряжает рождественскую елку. Кадр американский лидер опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

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«Всего пара последних штрихов! Надеюсь, вы и ваши близкие отлично проведете сочельник», ― говорится в подписи к фотографии.

В кадре запечатлены Джо Байден, стоящий на стремянке с серебряной миской в руках, а также Джилл Байден, стоящая рядом с корзиной праздничных игрушек.

Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю.

Джо Байден ― второй в истории США президент-католик после Джона Кеннеди.

Также 25 декабря Рождество отмечают и в большинстве протестантских церквей, а еще в некоторых православных поместных приходах, где придерживаются григорианского и новоюлианского календарей.

24 декабря «Известия» рассказали про отличия православной и католической традиции празднования Рождества. Например, у католиков есть период, в который полагается посвящать себя духовному очищению, — адвент. Он длится с четвертого воскресенья до Рождества до дня праздника и подразумевает нестрогий пост, молитвы, а также благотворительность.

Кроме того, считается, что само Рождество празднуется в знаменательную дату трижды: в костелах проходят три праздничные литургии — ночная месса, утренняя (на заре) и дневная.

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