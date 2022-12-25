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В США признали ошибки по ключевым вопросам за последние 30 лет

The Spectator: в США признали, что 30 лет ошибались по всем ключевым вопросам
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Фото: Global Look Press/imageSPACE
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В течение 30 лет власти США принимали неверные решения по ключевым вопросам. Об этом заявил президент совета по международным отношениям Ричард Хаасс в своей статье «Десять уроков из истории, которая возвращается».

Так, он разоблачил негативные последствия приверженности идеям глобализма, которая сформировала внешнеполитический курс Вашингтона.

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По мнению Хааса, американские политики и их единомышленники рано списали со счетов военные действия как способ разрешения международных конфликтов — 2022 год наглядно показал, что подобные методы по-прежнему актуальны.

Кроме того, автор публикации указал на несостоятельность идеи о том, что тесные экономические связи между государствами гарантированно избавят мировое сообщество от столкновений. Помимо того, что экономические факторы не являются единственным дестабилизирующим фактором, зависимое положение одних стран дает пространство для манипуляций другим — с очевидным исходом.

Закономерно, что следующим же пунктом критике подверглась идея использования экономических санкций в качестве сдерживающего фактора, которая на практике так и не помогла добиться желаемого результата.

Также Хаас призвал отказаться от попыток сформировать «международное сообщество». Он подчеркнул, что подобная система попросту нежизнеспособна и в лучшем случае результат ее работы будет нулевым для всех участников.

«Многосторонний подход по-прежнему важен, но его эффективность будет зависеть от создания более узких договоренностей между правительствами-единомышленниками», — объяснил эксперт.

Наконец, он заключил, что главным выводом прошедшего года должен стать тот факт, что история не просто повторяется, но еще и сохраняет способность удивлять. В этой связи Хаас порекомендовал государственным лидерам отказаться от излишней самоуверенности и уделять больше внимания опыту предшественников.

Ранее, 22 декабря, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что в Североатлантическом альянсе наметился раскол из-за политики Вашингтона. На этом фоне некоторые государства начинают задумываться о необходимости менять систему, а США, в свою очередь, стремятся назначить «виноватых» — например, Китай или Россию.

Тогда же посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят.

20 декабря эксперт вашингтонского атлантического совета Харлан Уллман заметил, что США могут начать действовать в своих интересах на Украине по аналогии с тем, как они поступили, когда вывели свои войска из Афганистана.

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