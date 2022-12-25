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Два автобуса с мигрантами высадили у дома Камалы Харрис в канун Рождества

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Фото: t.me/police_frequency
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Два автобуса с мигрантами были высажены перед резиденцией вице-президента США Камалы Харррис в Вашингтоне в канун католического Рождества. Об этом 24 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что около 50 человек были легко одеты и дрожали от холода, поскольку погода в Вашингтоне опустилась до –10 градусов.

«Похоже, им пришлось позвонить либо членам семьи, либо кому-то еще, чтобы они приехали и забрали их, но они стояли там, дрожа от холода, завернувшись в одеяла, в течение последних 5–10 минут», ― рассказал источник телеканала в правоохранительных органах американской столицы.

Позже людей развезли по местным приютам.

Неизвестно, кто именно устроил эту акцию.

Однако ранее, 18 ноября, губернатор штата Техас Грег Эбботт в очередной раз отправил группу из 50 мигрантов к резиденции Камалы Харрис.

До этого он развозил мигрантов по ключевым штатам страны: Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия и др.

Таким образом политик пытается обратить внимание властей на проблему «вторжения», которую вынужден решать «беспрецедентными мерами» для защиты своего штата.

Среди них — привлечение нацгвардии для обеспечения высылки прибывших нелегалов обратно и предоставление правоохранителям прав на арест и отправку мигрантов через границу и присваивание статуса наркокартелям Мексики.

Миграционная политика — одна из программных статей американских лидеров. Текущую ситуацию с мигрантами многие критикуют за чрезмерную лояльность, из-за чего потоки мигрантов вышли из-под контроля и наводнили страну беженцами из Колумбии, Доминиканской Республики, Мексики и с Кубы. В июне экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что подобное происходит из-за неукрепленных границ.

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