Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале регионального филиала геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 14:17 по камчатскому времени (5:17 мск). Очаг располагается на глубине 103 км, в 84 км от поселка Усть-Камчатск.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Спасатели осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Повреждений не обнаружено.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 22 ноября, два землетрясения за час произошли на востоке Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в 83 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.