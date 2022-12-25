Штормовое предупреждение из-за высоких волн объявили на Камчатке

В акватории Берингова моря в подрайонах Олюторского муниципального района у берегов Камчатки в середине дня 26 декабря ожидаются высокие волны. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила региональная пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что высота волн будет 8–9 м.

«Вечером того же дня явление распространится на подрайоны 11291 и 11293. Явление сохранится до второй половины ночи 27 декабря», — добавили в сообщении.

В ведомстве также указали на то, что населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. При этом в случае нарушения правил судовождения повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах.

Ранее, в первой половине ночи 22 декабря, в акватории Берингова моря в районе Усть-Камчатского муниципального района прогнозировалась высота волн до 8–9 м. В МЧС по Камчатскому краю сообщали, что в связи с высокими волнами у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Отмечалось, что неблагоприятное явление продлится до вечера 23 декабря.

До этого, 19 декабря, также было объявлено штормовое предупреждение в Камчатском крае. Тогда волны высотой до 10 м ожидались в акваториях Берингова моря и Тихого океана.