DM узнал о желании британцев отобрать свои дома у украинских беженцев

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Daily Mail: приютившие украинцев жители Британии стремятся вернуть свои дома
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Британцы, разместившие у себя беженцев с Украины, хотят «вернуть» свои дома. Об этом 23 декабря сообщает Daily Mail.

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Как отметила Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, которая оказывает поддержку принимающим беженцев британцам, некоторые принимающие семьи в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.

«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», — приводит ее слова Daily Mail.

Дэниелс рассказала, что многие принявшие у себя беженцев испытывают вину и стыд даже за чувство раздражения, которое они испытывают. При этом зачастую они продолжают разделять свои дома с украинцами, после чего возникают различные трудности.

«Одна женщина почувствовала себя чужой в собственном доме, потому что в какой-то момент она спустилась вниз, а все сидели на кухне и разговаривали по телефонам, и она ушла в свою комнату и подумала: «Это мой дом, почему я это делаю?» — отметила Дэниелс.

Кроме того, о проблемах сообщил и специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич. По его словам, жители Великобритании обеспокоены ростом стоимости жизни. Поэтому он призвал не сердиться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда едва могут содержать свою собственную.

Ранее, 14 декабря, Великобритания направила свыше £650 млн на помощь в размещении беженцев с Украины на британской территории. Так, местные жители, которые размещают в своих домах беженцев, будут получать по £500 в месяц в качестве благодарственного платежа за размещение от года до двух лет, чтобы «гости, которые могут быть еще не готовы переехать в отдельное жилье, смогли остаться в программе спонсорства, где спонсоры готовы продлить действие соглашения».

8 декабря журналист и телеведущий Пит Прайс указал на рост числа бездомных украинских беженцев в Великобритании, назвав ситуацию «печальной реальностью». Он также отметил, что некоторые уже предсказывают закрытие программы «Дома для Украины» из-за новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье. Он связывает это с изначальной необдуманностью решения британцев о приеме беженцев в своих домах.

Газета Express 6 декабря сообщила о резком росте числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в Британии. Как отмечает издание, за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%. По предварительным оценкам, в настоящее время 2985 беженцев с Украины направили жалобы в органы самоуправления из-за проблем с жильем.

Также о росте числа бездомных украинских беженцев 5 декабря писала газета The Times. Сообщалось, что такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины. По информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув в целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое.

Газета The Telegraph 17 ноября сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом 13 октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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