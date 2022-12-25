Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Приморья и «Амурский тигр» попросили запретить охоту в районах ЧС
Мир
В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители
Мир
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране
Спорт
Норвежский лыжник Нортуг посетовал на отсутствие россиян на Кубке мира
Мир
Глава МИД КНР заявил об устойчивости отношений Китая и России
Общество
На Байкале остановили судоходство из-за устоявшегося льда
Общество
ФОМС передал новым регионам РФ документы для системы медстрахования
Мир
Ведущий Fox News назвал ложью года обвинения в адрес РФ в подрывах СП
Происшествия
Гаражные боксы загорелись в Южно-Сахалинске
Мир
ООН осудила ограничение трудоустройства для жительниц Афганистана
Мир
Блинкен предупредил о последствиях ограничений для женщин Афганистана
Мир
Косовские снайперы прибыли на север непризнанной республики

Пожар в ночном клубе во Владивостоке

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022