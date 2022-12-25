Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России

Германия может оказаться во власти Катара из-за своего стремления возместить нехватку газа после отказа от российского топлива. Об этом 23 декабря написала немецкая газета Die Welt.

На фоне энергетического кризиса, по мнению издания, страны Персидского залива получили больше власти. В частности, Катар, ставший крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Страны Европы стали больше сотрудничать с арабскими странами, чтобы заключить контракты о поставках СПГ.

Однако Берлин рискует потерять партнера в лице Катара на фоне разразившегося скандала с участием бывшей замглавы Европейского парламента (ЕП) Евы Кайли.

При этом ЕП попытался запретить катарским лоббистам доступ к расследованию по делу Кайли. В итоге Доха выразила свое недовольство и пригрозила «негативными» последствиями.

«Маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», ― отмечает Die Welt.

В результате ФРГ оказалась в заложниках ситуации, поскольку недавно заключила с Дохой контракт на поставку 2 млн т СПГ с 2026 года.

«Правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов», ― подчеркивается в статье.

Ранее, 18 декабря, обозреватель Politico сообщил, что Катар осудил обвинения Европарламента в коррупции, заявив, что своими действиями Евросоюз поставил под вопрос продолжение дальнейшего сотрудничества в сфере поставок газа. В частности, одной из причин недовольства также стала приостановка Брюсселем либерализации визового режима и отмена нескольких визитов.

Экс-зампредседателя ЕП Ева Кайли была задержана 9 декабря по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре.

12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли. Суд назначил рассмотрение по делу Кайли на 22 декабря.

До этого, еще 29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте СПГ из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

Как сообщила Die Welt позднее, 16 декабря, планы Германии по экономии газа потерпели крах из-за наступления сильных холодов. Так, с 12 по 16 декабря жители Германии потребляли на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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