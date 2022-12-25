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National Interest: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО «Железный купол»

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Израиль не желает передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» ввиду опасений перехвата их на поле боя Россией. Об этом написал в пятницу, 23 декабря, журнал The National Interest.

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Отмечается, что решение Вашингтона о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot отчасти было сигналом Тель-Авиву, который, по мнению США, должен согласиться предоставить Украине свои ПВО. При этом Израиль едва ли пойдет на соответствующий шаг.

В первую очередь, говорится в материале, страна опасается, что если «Железный купол» будет захвачен Россией во время боевых действий, ПВО будет изучено. При этом для изучения систему отправят в Иран, что навредит безопасности Израиля.

Кроме того, обучение персонала, способного управлять таким сложным оборудованием, представляет собой сложный процесс, поэтому Киеву не стоит ожидать моментального результата от приобретения израильских систем ПВО.

Ранее, 18 декабря, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский сообщил, что правительство страны осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства. В отличие от США и стран Европы Израиль не является частью НАТО и находится в уязвимом положении, добавил он.

До этого, 29 ноября, украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. Гости провели несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля. Делегация призвала израильские власти предоставить Киеву оружие.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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