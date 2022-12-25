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Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране

Премьер Головченко: в Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Экономика Белоруссии третий месяц находится в состоянии дефляции. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал премьер-министр страны Роман Головченко в интервью для телеканала «Беларусь 1».

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«Хотя до этого годовой уровень был 17%, думаю, мы выйдем на 12–13% по итогам года», — предположил он.

По словам Головченко, внутренних предпосылок для изменения параметров инфляции зафиксировано не было. Поскольку макроэкономика Белоруссии и валютный рынок находились в балансе, а национальная валюта в течение года укреплялась, дестабилизация, вероятнее всего, была спровоцирована факторами международного масштаба.

Также глава правительства отметил, что принятая ранее директива «О недопустимости роста цен» будет действовать по крайней мере до тех пор, пока инфляция не «придет в норму».

В этот же день Головченко сообщил о рекордных прогнозах по экспорту в РФ за 2022 год, объем которого может достигнуть $22–23 млрд (по сравнению с $12–13 млрд за прошлые годы).

20 декабря белорусский премьер заявил, что Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга перед российскими финучреждениями, однако окончательную сумму предстоит еще определить.

Накануне состоялся визит президента России Владимира Путина в столицу Белоруссии. После переговоров он отметил, что приоритетом в развитии двусторонних отношений остается экономика. Все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России, заключил Путин.

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