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На Байкале остановили судоходство из-за устоявшегося льда

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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МЧС России закрыло навигацию для судов на озере Байкал в связи с устоявшимся в водоеме льдом. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

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Отмечается, что ограничения продлятся до 15 мая.

За нарушение приказа ведомства гражданам грозит штраф до 10 тыс. рублей.

Исключение составляют случаи, когда маломерные суда будут использоваться для аварийных, спасательных и других неотложных работ.

В МЧС напомнили, что постановление правительства Иркутской области разрешает ход маломерных судов на всех реках, кроме Ангары, с 1 мая по 10 октября, по Ангаре ― с 1 марта по 1 декабря, а в водохранилищах ― с 15 мая по 1 ноября.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что работа двух паромов раньше срока закончилась в Иркутской области. Транспортные суда перевозили автомобили на остров Ольхон.

До этого, 19 декабря, стало известно, что навигация на озере Байкал будет полностью завершена с 25 декабря.

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