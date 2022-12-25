На Байкале остановили судоходство из-за устоявшегося льда

МЧС России закрыло навигацию для судов на озере Байкал в связи с устоявшимся в водоеме льдом. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что ограничения продлятся до 15 мая.

За нарушение приказа ведомства гражданам грозит штраф до 10 тыс. рублей.

Исключение составляют случаи, когда маломерные суда будут использоваться для аварийных, спасательных и других неотложных работ.

В МЧС напомнили, что постановление правительства Иркутской области разрешает ход маломерных судов на всех реках, кроме Ангары, с 1 мая по 10 октября, по Ангаре ― с 1 марта по 1 декабря, а в водохранилищах ― с 15 мая по 1 ноября.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что работа двух паромов раньше срока закончилась в Иркутской области. Транспортные суда перевозили автомобили на остров Ольхон.

До этого, 19 декабря, стало известно, что навигация на озере Байкал будет полностью завершена с 25 декабря.