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Ведущий Fox News назвал ложью года обвинения в адрес РФ в подрывах СП

Fox News: обвинения России в подрывах «Северных потоков» стали главной ложью 2022 года
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Обвинения в адрес России насчет взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» ― самая глупая ложь про Россию в 2022 году. Такое заявление 23 декабря сделал журналист телеканала Fox News Такер Карлсон.

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По мнению телеведущего, за 2022 год в адрес Москвы было высказано много ложных утверждений и обвинений.

«Но мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта», ― не без иронии отметил Карлсон.

Журналист также обвинил американские СМИ, «с серьезным лицом» освещавшие взрывы на газопроводах в этом ключе. Он привел в пример вырезки из эфиров, в частности, телеканала CNN, эксперты которого обвиняли Россию в организации аварии. Более того, среди них даже был экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

«Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но как минимум в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение», ― заметил ведущий Fox News.

Ответственность за организацию аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» Такер Карлсон возложил на администрацию действующего президента США Джо Байдена.

«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация — бездушие», ― язвительно добавил Карлсон.

Ранее, 23 декабря, официальный представитель Госдепартамента США назвал безосновательными обвинения и предположения, что Вашингтон причастен к подрыву «Северного потока» и «Северного потока – 2». Инцидент в американском внешнеполитическом ведомстве назвали диверсией и подчеркнули свои намерения поддерживать расследования этой аварии, которые проводят страны Европы.

18 ноября в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

До этого, 11 ноября, издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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